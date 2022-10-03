Genç motosikletçi Kadir Erbay, Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda sezonu üçüncü bitirdi - Son Dakika
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Genç motosikletçi Kadir Erbay, Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda sezonu üçüncü bitirdi

03.10.2022 13:42
Genç motosikletçi Kadir Erbay, Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda sezonu üçüncü bitirdi

Genç motosikletçi Kadir Erbay, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda STK600 sınıfında genel klasmanda üçüncü oldu.

Genç motosikletçi Kadir Erbay, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda STK600 sınıfında genel klasmanda üçüncü oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda 2022 sezonu Çekya'daki Brno Pisti'nde yapılan son yarışlar ile tamamlandı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Kadir Erbay ilk kez STK600 sınıfında genel klasmanda üçüncü oldu. Aynı kategoride yer alan Turgut Durukan ise sezonu dördüncülükle tamamladı.

Kadir Erbay, yaptığı açıklamada, "İlk defa çıktığım bu pistte motosiklet sürmekten çok büyük keyif aldım. İlk yarışta ödül kürsüsünde yer almayı başardım. Geç katıldığım Alpe Adria Şampiyonası'nda genel klasmanı üçüncülükle tamamladım. Bu şampiyonaya katılmam konusunda destek olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kadir Erbay, Orta Avrupa, Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç motosikletçi Kadir Erbay, Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda sezonu üçüncü bitirdi - Son Dakika

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