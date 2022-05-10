Genç sporcular finalde - Son Dakika
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Genç sporcular finalde

10.05.2022 17:24
Genç sporcular finalde

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Kırıkkale'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Atletizm yarışmalarında Türkiye Şampiyonasına giden yolda yine önemli başarılara imza attı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Kırıkkale'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Atletizm yarışmalarında Türkiye Şampiyonasına giden yolda yine önemli başarılara imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Atletizm Yarışmaları hafta sonu Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Yarışlarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melike Ertas 800 metre kızlar da ikinci ve Yağız Pala 2 bin metre erkekler de üçündü oldu.

Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde yarı final müsabakalarına hazırlanan sporcularımız elde ettikleri derecelerle Konya'da düzenlenecek olan finallere katılmaya hak kazandı. - NEVŞEHİR

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Kırıkkale, Nevşehir, Atletizm, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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