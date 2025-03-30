Genç Taekwondocu Abdulsamet Ülker'in Milli Takım Hedefleri

- Genç taekwondocu Abdulsamet Ülker'in hedefi milli takımda kalıcı olmak

İSTANBUL - Güngören Belediye Spor Kulübü taekwondocusu Abdulsamet Ülker, hedefleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gençler ve büyükler kategorisinde milli takıma tam olarak yerleşmek istiyorum. Milli takıma katılıp, dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open) kürsüye çıkan ve çeşitli yaş kategorilerinde şampiyonlukları bulunan Abdulsamet Ülker (14), Güngören Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele ediyor. Genç sporcu, elde ettiği başarılar ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülker, "Bu sene uluslararası turnuva olan Türkiye Open'da ikinci oldum. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'nda da 3. oldum" dedi.

Kendisine destek olanlara da teşekkürlerini ileten Abdulsamet Ülker, "Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve kulüp başkanı Ali Furkan (Sevinç) başkanın destekleri bana çok yardımcı oldu. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler" dedi.

Ülker, kişisel hedefleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Kişisel hedeflerim gençler ve büyükler kategorisinde milli takıma tam olarak yerleşmek istiyorum. Milli takıma katılıp, dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyon olmak istiyorum. Orada kendimi göstermek istiyorum."