Genç Umutlar Futbol Turnuvası Akyazı\'da Başlıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği ile Akyazı Futbol Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği Genç Umutlar Futbol Turnuvası için Bosna Hersek'ten iki futbol takımı Akyazı'ya geldi. Dostluk ve kardeşlik ruhunun yaşanacağı turnuvada genç yetenekler uluslararası deneyim kazanacak.

Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği ile Akyazı Futbol Akademisi iş birliğinde organize edilen Genç Umutlar Futbol Turnuvası heyecanı başladı. Organizasyon kapsamında Bosna Hersek'ten SASK Napredak ve Mlade Nade takımları Akyazı'ya ulaştı. Bosnalı kafilenin oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri turnuva boyunca ilçede misafir edilecek.

İlk düdük 9 Temmuz'da çalacak

Turnuvanın ilk günü olan 9 Temmuz Perşembe günü karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak. 2014 ve 2015 doğumlu sporcuların yarı sahada yapacağı müsabakalarda Akyazı Akademi, Hendek Gücü, Harmanlık, Aslan FK, Sakarya 1921 FK ile Bosna Hersek temsilcileri SASK Napredak ve Mlade Nade takımları mücadele edecek. Organizasyonun ikinci günü olan 10 Temmuz Cuma tarihinde 2013 doğumlu sporcular tam sahada ter dökecek. Turnuvanın son günü olan 11 Temmuz Cumartesi ise 2011-2012 doğumlu futbolcular tam saha karşılaşmalarında kozlarını paylaşacak. Bu iki kategoriye ait fikstürün ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. - SAKARYA