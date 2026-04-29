Genç yetenekler Şehitkamil\'de sahneye çıkıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 3. Geleneksel Liseler Arası Yarışmalar, bu yıl da dopdolu içeriği ve geniş katılımıyla gençleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Şehitkamil Belediyesi, yalnızca akademik başarıya değil; sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda da gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Her yıl artan ilgiyle geleneksel hale gelen yarışmalar, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluştururken aynı zamanda özgüvenlerini geliştirmelerine, sosyal yönlerini güçlendirmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor.

Yarışma kapsamında öğrenciler; müzik, edebiyat ve görsel sanatlar alanlarında hünerlerini sergileyecek. Karaoke Yarışması ile sahne performanslarını ortaya koyacak gençler, Kompozisyon Yarışması ile düşüncelerini kaleme dökecek, Resim Yarışması ile ise hayal dünyalarını tuvale yansıtacak. Her biri farklı yeteneklere hitap eden bu kategoriler sayesinde, gençlerin çok yönlü gelişimi desteklenecek.

Başvurular devam ediyor

Karaoke Yarışması için son başvuru tarihi 8 Mayıs Cuma olarak belirlenirken, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları için başvurular 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek. Başvuruların ardından alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

19 Mayıs ruhunu gençlerin dinamizmiyle buluşturacak olan bu özel etkinlik, aynı zamanda bayram coşkusunu da zirveye taşıyacak. Tüm lise öğrencilerinin davetli olduğu yarışmalar, genç yeteneklerin kendilerini göstereceği büyük bir sahneye dönüşecek. - GAZİANTEP