Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı

10.05.2022 15:29
Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, sakatlığı nedeniyle U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. 17 yaşındaki Arda'nın bu turnuvada oynamayı uzun zamandır beklediği ve bu fırsatı kaçırdığı için oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan da çıkarılan genç yıldız, büyük üzüntü yaşıyor.

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DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu. 17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.

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Arda Güler, sakatlığı nedeniyle UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı Arda Güler, sakatlığı nedeniyle UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı

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