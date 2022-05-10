Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan da çıkarılan genç yıldız, büyük üzüntü yaşıyor.

DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu. 17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.