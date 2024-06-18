Genç Yüzme Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Genç Yüzme Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Genç Yüzme Milli Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Genç Yüzme Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu başarı ile Türkiye rekoru kıran ve yüzme tarihimizin ilk bayrak madalyasını kazanan Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan Genç Yüzme Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL