Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmeye hazırlanıyor

Bodrumlu Ay su Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırmaya hazırlanıyor.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.

İçmeler Tersanesi'nde sponsoru olduğu ATM Yatçılık önünde antrenmanını yapan Aysu Türkoğlu, basın mensuplarına, 14 yıllık birikimi ve devam eden yüzme kariyeriyle hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Yüzmede 7 yıldır açık su branşıyla ilgilendiğini aktaran genç sporcu, "Manş geçişi için İngiltere'ye gideceğim. Bu aşamada antrenörüm Bengisu Avcı ile birlikte birçok antrenman yaptık. Kendisi de Manş geçişini tamamlayan kadınlardan biri. Bir sürü uzun mesafe, soğuk su antrenmanı yaptık. Küvetteki buzun içinde bir saat kalmışlığım da var. Zorlu antrenmanlardan geçtim, şu an için kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.

Aysu Türkoğlu, kuş uçuşu 34 kilometre olan ancak metcezirden dolayı 42 kilometreyi bulan kanalı 11,5-12 saatte geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını unvanı bulunan Nesrin Olgun Arslan da 21 yaşındaki sporcuya başarılar dileyerek, "43 yıl sonra Manş'ı yüzecek Aysu'nun yanındayız. Gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Benden sonra da Bengisu Avcı geçmişti. Aysu'nun buna cesaret etmesi müthiş bir şey. Onu kutluyorum. Ben yüzmeye devam ediyorum, ölene kadar da yüzeceğim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aysu Türkoğlu ile Nesrin Olgun Arslan, denizde antrenman yaptı.

Aysu Türkoğlu, temmuz sonuna doğru İngiltere'ye geçecek. Türkoğlu'nun, temmuzun 28'i ile 31'i arasındaki zaman diliminde, hava ve deniz şartlarının yüzmeye uygun olduğu günde Manş geçişini yapması planlanıyor.