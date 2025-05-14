Arjantin 2. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan talihsiz sakatlık, futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi. Arjantin 2. Ligi (Primera Nacional) takımlarından Nueva Chicago'nun defans oyuncusu Stefano Callegari, Gimnasia Jujuy ile oynanan maçta yaşadığı ağır sakatlıkla gündeme geldi. Mücadelenin son dakikalarında rakip oyuncu Amos Jeremías Perales'in sert müdahalesi sonucu Callegari'nin sol ayak bileği kırıldı.
Kendi kalesine yönelen bir atağı kesmeye çalışan Perales'in kayarak yaptığı müdahale talihsiz bir şekilde Callegari'nin bileğine geldi. Büyük acı yaşayan futbolcuya sahada ilk müdahale yapılırken, kırık tespit edilen ayağı sabitlenerek hastaneye sevk edildi.
Rakip oyuncu Perales kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Nueva Chicago cephesinde yaşanan sakatlık büyük üzüntü yarattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Callegari'nin detaylı kontrollerinin ardından tedavi sürecine başlanacağı ifade edildi. Sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmayan futbolcunun, uzun bir süre formasından uzak kalması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?