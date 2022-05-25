Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti - Son Dakika
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Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti

25.05.2022 14:13
Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlere özel Oryantiring Yarışması düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlere özel Oryantiring Yarışması düzenledi. Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde farklı bir organizasyona imza atarak gençlere özel Oryantiring Yarışması düzenledi. İncilipınar Parkı'nda düzenlenen yarışmaya 104 sporcu katılırken, gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti. Yarışmanın erkekler kategorisinde Denizli İl birincisi Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci Kadir Seyit Tekin, ikinci Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Asilcan Yaman, üçüncü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Ertuğrul Şen, dördüncü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Enes İsanmaz oldu. Kızlar kategorisinde ise Denizli il birincisi Merkezefendi İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Maşalı, ikinci Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Kabaca, üçüncü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Alaybaşı, dördüncü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Eylül Aktaş oldu.

Ödüller Başkan Zolan'dan

Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine katılarak gençlerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, oryantiringin fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğa sporu olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok dalda ücretsiz sor kursları düzenlediklerini belirterek gençlere mutlaka en az bir dalda spor yapmalarını tavsiye etti. Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Zolan daha sonra dereceye giren öğrencilerin madalya ve ödüllerini verdi. - DENİZLİ

Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti
Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti
Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti
Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti
Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti - Son Dakika


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