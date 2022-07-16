Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 34 ülkeden 133 kadın, 260 erkek judocunun katıldığı organizasyonun ilk gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençler Avrupa Judo Kupası başladı - Son Dakika

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