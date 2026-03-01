Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası Çin\'de Başlıyor

Genç Milli Erkek Takımı'nın mücadele edeceği 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Çin'de başlayacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong'da gerçekleştirilecek organizasyon 8 Mart tarihine kadar sürecek.
Türkiye, şampiyonada Yeni Zelanda, İsrail, Özbekistan, Hong Kong ve Bulgaristan ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
11.30 Türkiye-Yeni Zelanda
3 Mart Salı:
08.00 Türkiye-İsrail
5 Mart Perşembe:
11.30 Türkiye-Özbekistan
6 Mart Cuma:
15.30 Hong Kong-Türkiye
8 Mart Pazar:
11.30 Bulgaristan-Türkiye
