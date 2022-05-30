Gençler çadır kampında bir araya geldi - Son Dakika
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Gençler çadır kampında bir araya geldi

30.05.2022 15:24
Gençler çadır kampında bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliği Hasırca Kampında gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliği Hasırca Kampında gerçekleşti. Etkinlikte 100 genç birçok spor faaliyetine de katıldı.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile gençler için sağlıklı aktivite alternatifleri sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliğinin de gençlerden ilgi gördü. 28-29 Mayıs tarihlerinde Hasırca Kampında 100 gencin katılımı ile düzenlenen etkinlikte voleybol, basketbol, ayak tenisi, badminton, futbol karşılaşmaları ve masa tenisi ile dart etkinlikleri gerçekleştirildi. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, spor müsabakalarının yanı sıra canlı müzik ve sinema gösterimi ile keyifli anlar yaşadı. Kamp etkinliği trekking ile son buldu.

Kampa katılan gençler, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Gençler çadır kampında bir araya geldi
Gençler çadır kampında bir araya geldi
Gençler çadır kampında bir araya geldi
Gençler çadır kampında bir araya geldi

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'Atakum ve 19 Mayıs' Konulu  Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 'Atakum ve 19 Mayıs' Konulu  Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Kaynak: İHA

Tepebaşı, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

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