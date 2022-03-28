Gençler doğayla buluştu - Son Dakika
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Gençler doğayla buluştu

28.03.2022 09:51
Gençler doğayla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği'nin yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı bünyesinde 14-29 yaş arası 100 genç doğa yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği'nin yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı bünyesinde 14-29 yaş arası 100 genç doğa yürüyüşü yaptı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği'nin yürüttüğü 'Gençliğimizin Hevesi, Büyüklerimizin Nefesi' adlı proje bünyesinde doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve tarihi alan gezisi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünden başlayan yürüyüş Karacaşehir Camii'nde sona erdi. Etkinliğe 14-29 yaş arasında 100 genç katıldı. Etkinlik sonunda güneşli havayı değerlendirerek piknik yapan katılımcılar, cami avlusuna lavanta dikti. Doğa yürüyüşüne ise Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri rehberlik etti. Yürüyüşe TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl da katıldı. - ESKİŞEHİR

Gençler doğayla buluştu
Gençler doğayla buluştu
Gençler doğayla buluştu

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Eskişehir, gençlik, TÜGVA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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