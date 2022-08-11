Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde kadınlar 48 kiloda Merve Azak ve erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli sporcular, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 2 bronz madalya aldı - Son Dakika

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