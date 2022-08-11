Kağıtsporlu Merve dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Kağıtsporlu Merve dünya üçüncüsü oldu

11.08.2022 11:50
Kağıtsporlu Merve dünya üçüncüsü oldu

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılan judocu Merve Azak, bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılan judocu Merve Azak, bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.

63 ülkeden 373 sporcunun katıldığı Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocusu Merve Azak da katıldı. Başarılı judocu Azak, Dünya Şampiyonasında ilk turda Cezayirli Hadi Yasmine'yi, ikinci turda Brezilyalı Rafela Batista'yı, çeyrek finalde ise İtalyan Asia Avanzato'yu yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı final müsabakasında son Dünya Şampiyonu İtalyan Assunta Scutto'ya kaybeden Kağıtsporlu Merve, üçüncülük müsabakasında Avrupa Şampiyonu Fransız Cuq Pauline ile karşılaştı. Merve, Fransız rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.

2024 Olimpiyatlarına puan veren şampiyonada başarılı sonuç alan sporcu Merve Azak, Paris Olimpiyatlarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kağıtsporlu Merve dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

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