Kağıtsporlu Merve dünya üçüncüsü oldu

63 ülkeden 373 sporcunun katıldığı Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 'un başarılı judocusu Merve Azak da katıldı. Başarılı judocu Azak, Dünya Şampiyonasında ilk turda Cezayirli Hadi Yasmine'yi, ikinci turda Brezilyalı Rafela Batista'yı, çeyrek finalde ise İtalyan Asia Avanzato'yu yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı final müsabakasında son Dünya Şampiyonu İtalyan Assunta Scutto'ya kaybeden Kağıtsporlu Merve, üçüncülük müsabakasında Avrupa Şampiyonu Fransız Cuq Pauline ile karşılaştı. Merve, Fransız rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.

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Kaynak: İHA

Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

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