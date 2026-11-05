Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası başlıyor, Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası başlıyor, Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın başkenti Atina, yarın başlayacak Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 109 ülkeden 800 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek, organizasyon 16 Kasım'da sona erecek.
Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası, yarın Yunanistan'da başlayacak.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki şampiyonaya 109 ülkeden 800 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek.
Organizasyon, 16 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: AA
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