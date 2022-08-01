Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak - Son Dakika
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Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak

01.08.2022 13:26
Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak

Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlayacak.

Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da 2-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 10'ar kız ve erkek olmak üzere 20 tekvandocu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kızlar: Hayrunnisa Gürbüz (42 kilo), Sahra Nur Özdemir (44 kilo), Şeyma Köseoğlu (46 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo), Gizem Hasan (55 kilo), Beyza Karabulut (59 kilo), Ceren Çetinel (63 kilo), Büşra Öztürk (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo)

Erkekler: Kaan Yelaldı (45 kilo), Hasan Ayaz (48 kilo), Yüşa Arif Kabaca (51 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo), Furkan Güleç (59 kilo), Berkay Erer (63 kilo), Alperen Ayaz (68 kilo), Furkan Münir Doğru (73 kilo), Uğur Dekli (78 kilo), Rahmet Baran Şimşek (+78 kilo)

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak - Son Dakika
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