Gençler için Müzekart GNS Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Gençler için Müzekart GNS Uygulaması Devam Ediyor

01.07.2026 10:40
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Bakan Bak, gençlerin müzeleri ücretsiz gezebileceği Müzekart GNS projesinin bu yıl da uygulanacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecekleri Müzekart GNS projesinin bu yıl da uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dört yıl önce hayata geçirilen uygulama kapsamında 19-25 yaş arasındaki gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapıları ücretsiz açılıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla "muzekartgns.com" adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan gençler, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 2022 yılından itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata kadar geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek.

Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor ve ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulamayla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmek, tarih bilincini artırmak ve yaz dönemini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler için Müzekart GNS Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika

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