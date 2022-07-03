Kadetler (18 yaş altı) kategorisinde ise klasik yayda erkeklerde Harun Kırmızıtaş, kadınlarda Defne Derebaşı, makaralı yayda erkeklerde Yusuf Bahadır Eryılmaz, kadınlarda Ayşenur Fenerci altın madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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