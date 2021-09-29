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Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor - Son Dakika

Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor

29.09.2021 11:22
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen 1. kademe antrenörlük kursu uygulamalı olarak Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ev sahipliğinde Hezil Çayında gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen 1. kademe antrenörlük kursu uygulamalı olarak Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ev sahipliğinde Hezil Çayında gerçekleştiriliyor.

Ülkenin farklı şehirlerinden olmak üzere toplamda 40 kursiyer bulunuyor. Şenoba Belediyesi ev sahipliği yaptığı rafting kursu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Alihan Babat, "Beldemizi doğasıyla, suyuyla hem rafting sporuna hem de doğa gezisine uygun bir coğrafyaya sahip. Beledimizdeki rafting kursuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu tür etkinliklerin beldemizde yapılması bizi mutlu ediyor. Bölgemizin gelişmesi açısından önemli projeler bunlar" dedi. - ŞIRNAK

Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor

Rafting, Uludere, Şırnak, Şenoba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor - Son Dakika Spor


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