Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, yarın Kanada'da başlayacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcuların da piste çıkacağı Calgary kentindeki organizasyona, 39 ülkeden 168 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Muhammed Bozdağ, Berat Efe Dal, Mehmet Talha Yıldız, Nisa Nur Fidan ve Derya Karadağ temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Gençler Sürat Pateni Şampiyonası Kanada'da Başlıyor - Son Dakika
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