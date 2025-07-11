Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Edirne\'de Başladı

TÜRKİYE Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki eleme turlarıyla başladı.

Meriç Nehri'nde bin ve 2 bin metrelik parkurda gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası'nda, yarışlara 25 kulüpten 400'e yakın sporcu katılım gösterdi. 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun ilk günü eleme yarışmalarıyla start aldı. Yarışlarda sporcular; 19 yaş altı, 17 yaş altı ve 15 yaş altında oluşturulan kategorilerde dereceye girmek için kürek çekti.

Sporcuların tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek tekne kategorilerinde mücadele edeceği organizasyonda, final yarışları 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.