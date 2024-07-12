Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları, Meriç Nehri'nde başladı. 112 sporcu, Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında 2 kilometrelik parkurda mücadele ediyor. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, bu tarihi anı görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, parkurun Edirne için, spor turizmi için ve spor camiası için önemli bir nokta olacağını ifade etti. Yarışların finalleri ise hafta sonu gerçekleştirilecek ve yaklaşık 400 sporcu olimpik standartlardaki parkurda yarışacak.

12.07.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda, 112 sporcu Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında 2 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kürek sporu için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Meriç Nehri'ne güzel bir parkur kurulduğunu belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"100 yıllık bir federasyonuz, 100 yıldır bu parkuru bekliyorduk. Bu tarihi anı görmek bana nasip oldu. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Buradan özellikle Valiliğimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. Parkurumuz daha yapılmadan Avrupa Şampiyonasını aldık, üstüne Balkan Şampiyonası aldık. Burası gerçekten hem şehir için hem spor turizmi için hem de spor camiamız için çok önemli bir nokta olacak. Artık bizim için sporun başkenti Edirne."

Ertürk, ön elemede başarılı olan sporcuların hafta sonu finallerde yarışacağını ifade etti.

Türkiye'nin olimpik standartlardaki ilk parkurunda gerçekleştirilecek final yarışlarında yaklaşık 400 sporcu kürek çekecek.

Yarışlar, pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Mehmet Müezzinoğlu, Edirne Valiliği, Meriç Nehri, Türkiye, Edirne, Meriç, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
05:40 DSÖ’ye yeni bir Covid varyant grubu etkili olmaya başladı DSÖ'ye yeni bir Covid varyant grubu etkili olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:39:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement