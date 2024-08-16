Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı - Son Dakika
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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne\'de Başladı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ön eleme yarışlarıyla Meriç Nehri'nde başladı. 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcu şampiyonada dereceye girmek için mücadele ediyor.

16.08.2024 14:32
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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ön eleme yarışlarıyla Meriç Nehri'nde başladı.

Kentin en önemli su kaynaklarından biri olan Meriç Nehri'nde oluşturulan 2 kilometrelik yapay kürek parkuru, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 16-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ön eleme karşılaşmalarında, 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcu şampiyonada dereceye girmek için mücadele ediyor.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası yarışlarında, 17 Ağustos Cumartesi ve 18 Ağustos Pazar günleri birçok sporcu final yarışlarında kürek çekecek. Kupa töreni ise 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

Kaynak: DHA

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