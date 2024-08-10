Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 16-18 Ağustos'ta Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenecek. Edirne'nin kürek sporunun başkenti olma yolunda ilerlediği belirtilirken, Türkiye Şampiyonası'na yoğun bir katılım bekleniyor.

10.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 16-18 Ağustos'ta Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenecek.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde Gençler Türkiye Kürek Kupası'nın ardından Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirtti.

Edirne'nin kürek sporunun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Yıllar önce bir hayal ile çıktığımız yolda büyük başarı elde ettik ve oluşturulan doğal parkur ile kürek sporcularını Edirne'ye çektik. Gençler Türkiye Kürek Kupasını başarıyla gerçekleştirdik. Kente gelen sporcular Meriç Nehri'ndeki doğal parkura hayran kaldılar. Şimdi sırada 16-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası var. Ona da yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu vesileyle tüm sporcularımızı bu doğal parkurda kürek çekmeye davet ediyoruz. Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası da önümüzdeki ay Edirne'de gerçekleştirilecek. Meriç Nehri'ni kürek sporu ile turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşarken daha birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. "

Kaynak: AA

Meriç Nehri, Meriç Nehri, Türkiye, Türkiye, edirne, edirne, Spor, Spor, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement