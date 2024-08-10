Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek

Spor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 16-18 Ağustos'ta Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenecek.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde Gençler Türkiye Kürek Kupası'nın ardından Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirtti.

Edirne'nin kürek sporunun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Yıllar önce bir hayal ile çıktığımız yolda büyük başarı elde ettik ve oluşturulan doğal parkur ile kürek sporcularını Edirne'ye çektik. Gençler Türkiye Kürek Kupasını başarıyla gerçekleştirdik. Kente gelen sporcular Meriç Nehri'ndeki doğal parkura hayran kaldılar. Şimdi sırada 16-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası var. Ona da yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu vesileyle tüm sporcularımızı bu doğal parkurda kürek çekmeye davet ediyoruz. Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası da önümüzdeki ay Edirne'de gerçekleştirilecek. Meriç Nehri'ni kürek sporu ile turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşarken daha birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. "