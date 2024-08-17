Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları başladı.
Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, yıldız erkekler tek çifte finalleriyle start aldı.
Ardından yıldız erkekler iki tek ve yıldız erkekler iki çifte yarışlar yapıldı. Yarışlar, küçükler ve yıldızlar kategorilerindeki farklı yarışlarla sürüyor.
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