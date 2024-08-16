Spor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı.

Meriç Nehri'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki eleme yarışlarına katılan sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere kalmak için mücadele etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, Edirne'deki ikinci büyük organizasyona imza attıklarını söyledi.

Yönetim olarak görev süresince en büyük eserlerinin Meriç Nehri parkurunu spora kazandırmak olduğunu belirten Ertürk, "Muhteşem bir atmosfer yakaladık. Son provamız Avrupa Şampiyonası ayarında yapılması gerekiyordu. Şu an birebir provasını görüyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nın. Edirne halkını yarışlarımıza bekleriz. 400'ün üstünde çocuğumuz bugün Türkiye şampiyonu olmak için elemelerle başladılar. iki gün sonunda Türkiye'nin en iyileri burada belli olacak." diye konuştu.

Şampiyona yarın final müsabakalarıyla devam edecek.