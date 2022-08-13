Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya 'nın Raszyn şehrinde düzenlenen şampiyonada yıldız erkekler 67 kiloda Alaaddin Sayın, koparmada 123 kiloyla bronz, silkmede 161 kiloyla altın madalya, toplamda ise 284 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Alaaddin Sayın, Avrupa ikinciliğini elde etti.

Kaynak: AA

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