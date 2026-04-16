Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç erkekler voleybol takımı filede iddialı - Son Dakika
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç erkekler voleybol takımı filede iddialı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç erkekler voleybol takımı filede iddialı
16.04.2026 12:27  Güncelleme: 12:28
Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Grup Müsabakaları'nın ev sahipliğini üstlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ilk karşılaşmasında Osmaniye Düziçi'ni mağlup ederek galibiyetle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Grup Müsabakaları Şanlıurfa'da başladı. Ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Gençler Voleybol Takımı, ilk karşılaşmada Osmaniye Düziçi karşısında üstün bir performans sergileyerek fileden galip ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Grup Müsabakaları 4 takımın katılımıyla Şanlıurfa'da başladı. Grup müsabakalarının ilki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Gençler Voleybol Takımı ile Osmaniye Düziçi Voleybol Spor Takımı arasında oynandı. 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Şanlıurfa ekibi, Osmaniye Düziçi karşısında üstün bir performans sergiledi. Üst üste yaptığı ataklarla rakibine puan vermeyen Şanlıurfa ekibi, ilk seti 25-13, ikinci seti 25-16 ve son seti 25-14'lük sayı ile tamamlayarak fileden galip ayrılan taraf oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, karşılaşma sonrası başarılarından dolayı genç sporcuları tebrik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Gençler Voleybol Takım Antrenörü Yakup Aktaş, "Geçen sene genç takımımızla Türkiye finallerine katılma başarısı göstermiştik. Bu sene de hedefimiz Türkiye finalleri şampiyonası finallerine katılmak. Grup maçlarında, çeyrek final maçlarında ilk maçımızda galip geldik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Cuma günü Hatay'la oynayacağız 3 maçımızı da alarak yarı finale çıkıp, inşallah Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç erkekler voleybol takımı filede iddialı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç erkekler voleybol takımı filede iddialı - Son Dakika
