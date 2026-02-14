Gençlerbirliği 2-0 Önde - Son Dakika
Gençlerbirliği 2-0 Önde

14.02.2026 15:38
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ilk yarıda 2-0 geride bıraktı. Goller Sowe ve Koita'dan geldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 38 Göktan Gürpüz), Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Goller: Dk. 18 Sowe (Kendi kalesine), Dk. 45 Koita (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 25 Papanikolaou, Dk. 45+3 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Mihaila'nın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

9. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya'nın yerden ceza sahasına çevirdiği topa Koita gelişine vurdu. Çaykur Rizespor kalecisi Fofana, bu pozisyonda gole izin vermedi.

14. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Samet Akaydin, ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, Fıratcan Üzüm'ün pozisyonun başlangıcında faul yaptığını belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

18. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Metehan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası Zuzek'in, arka direkte dar açıya rağmen yaptığı vuruşta Sowe'a çarpan top yön değiştirerek filelere gitti: 1-0

41. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Mihaila'nın sol kanattan ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan Sowe'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Dele-Bashiru'nun kazandığı top sonrası başlayan atakta önündeki boşluğu iyi değerlendirerek rakip kaleye yaklaşan Tongya, pasını Koita'ya verdi. Rakibini geçerek cezasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
