Gençlerbirliği, Adanaspor'a Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Adanaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, bu sonucun kendilerine yakışmadığını belirtti.

Karatepe, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Bireysel hatalar yüzünden goller yediklerine dikkati çeken Karatepe, "Kazanmayı hedeflediğimiz bir maçtı. Bu maçı kazanmak ve üst sıralarda yer almak istiyorduk. Açıkçası bu sonuç bize yakışmadı. Yeni yılı iyi değerlendirip play-off'un içinde yer almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise "Yeni yönetime hoş geldin dedik. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.