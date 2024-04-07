Gençlerbirliği, Adanaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, Adanaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Kaloğlu, maça iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda istedikleri gibi gitmediğini söyledi. Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise Gençlerbirliği ile oynadıkları maçın heyecanlı geçtiğini ve alt sıralardan kurtulmak için mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

07.04.2024 19:19
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Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, iki puan kaybettikleri için üzgün oldukların söyledi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Zorlu bir mücadeleydi. İki puan bıraktık, üzgünüz. Play-off grubundaki rakiplerimiz puan kaybetmişken, bunu avantaja çevirmek istedik ama olmadı." diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını anlatan Kaloğlu, "İlk yarı stratejik olarak düşündüğümüz şeyleri uyguladık. Öne de geçtik, çok da pozisyonlarımız vardı. İlk yarı 4-0 olabilecek bir maçtı. Maalesef çalışmıştık ama merkezden gol yedik. Bir anlık konsantrasyon eksikliği nedeniyle rakip adına güzel, bizim için üzücü bir gol oldu. Bu gol biraz takımın moralini bozdu." değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci yarı istediğimiz gibi gitmedi." diyen Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Rakip oyuncular da oyunu gayet iyi soğuttular. Hakem de buna çanak tuttu. Gerçekten hakemlerimizin bu konuda futbolu iyi okumaları lazım. 6 dakika uzatma verdi, hepimiz şaşırdık. Çünkü oyun çok durdu. Hakeme sordum ama tam istediğim cevabı alamadım. Hakemler bizlerle iletişim halinde olabilirler, sorduğumuz soruya net bir ifadeyle cevap verebilirler. Bu da başka söylentilerin önüne geçer açıkçası. Neticesinde iki puan kaybettik ama bir şey kaybetmedik. Halen hedefimizi kovalıyoruz, play-off grubunun içinde inşallah olacağız."

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise heyecanı yüksek bir karşılaşma olduğunu dile getirerek, "Maça iyi başlayamadık. Üç haftadır oyun başlangıcını iyi yapıyorduk. Golü yedikten sonraki bölüm bizim için daha kötü geçti. Kapılan toplarda kalemize çok çabuk ve tehlikeli geldiler. Az oyuncuyla karşılayabildik. İkinci golü yiyebilirdik. İlk yarıdaki son saniye golünden sonra oyuncularımız morallendi. İkinci devre ikili mücadeleyi kazanma oranı daha yüksek bir şekilde mücadele ettiler. Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkma umutlarını koruyan Gençlerbirliği ile karşılaştık. Güçlü takımlar karşısında iki maçta 4 puan almak önemli. Alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Adanaspor ile berabere kaldı - Son Dakika

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