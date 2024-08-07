Gençlerbirliği, akademi futbolcusu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, akademi futbolcusu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, akademi futbolcusu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı

Başkent ekibi Gençlerbirliği, futbol akademisinden yetişen Mert Tekin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, genç oyuncuya başarılar diledi.

07.08.2024 23:02
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Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Mert Tekin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mert Tekin'e hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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