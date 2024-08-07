Gençlerbirliği, akademi futbolcusu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor

Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Mert Tekin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mert Tekin'e hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.