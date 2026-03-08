Gençlerbirliği Alanya\'ya Hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüple yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, gruplar halinde eğlenceli oyuna geçildi. Antrenmanın sonraki etabında 5'e 2 top kapma çalışması yapan başkent ekibi, taktik ve duran top organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.
Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Franco Tongya ve tedavisi devam eden Oğulcan Ülgün, maç kadrosunda yer alamayacak.
Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, Alanya Oba Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
