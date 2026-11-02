Gençlerbirliği Alanyaspor'u 5-0 yendi, Galatasaray 25 puanla liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği Alanyaspor'u 5-0 yendi, Galatasaray 25 puanla liderliğini sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta, Gençlerbirliği'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenmesiyle tamamlandı. Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenerek 25 puanla liderliğini sürdürürken Amed Sportif Faaliyetler 23, Trabzonspor 22 puanla ilk üçte yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi tamamlandı.

Sezonun 10. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Lige 2 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan ve 7 haftadır maç kazanamayan kırmızı-siyahlılar, puanını 11'e çıkardı. Alanya temsilcisi ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler, ağırladığı Eyüpspor'u 5-1, Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 ile geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Diyarbakır ekibi, 23 puanla ikinci, Trabzon temsilcisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın çekişmeli geçen maçlarından Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi 2-2 sona erdi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükselterek dördüncü sırada kendine yer buldu. Lacivert-beyazlı takım ise 17 puana yükselerek Beşiktaş'ı bir basamak geride takip etti.

Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak altıncı basamağa geriledi.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki maç, beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmalarda toplam 35 gol kaydedildi.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 0-4

Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: 1-3

Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: 5-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 2-0

İstanbul Başakşehir-Samsunspor: 5-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 5-0

Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY1081123121125
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER1072125111423
3.TRABZONSPOR107122481622
4.BEŞİKTAŞ106132012819
5.KASIMPAŞA104511511417
6.FENERBAHÇE1051424101416
7.ARCA ÇORUM FK105142116516
8.KOCAELİSPOR10514119216
9.GÖZTEPE104332117415
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK104241716114
11.ERZURUMSPOR FK10424915-614
12.CORENDON ALANYASPOR10334916-712
13.ÇAYKUR RİZESPOR103251115-411
14.GENÇLERBİRLİĞİ103251218-611
15.TÜMOSAN KONYASPOR10226613-78
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ10226917-88
17.SAMSUNSPOR101181026-164
18.EYÜPSPOR10109328-253

11. haftanın programı

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiTrabzonsporGalatasarayAlanyasporKonyasporTümosanSporSon Dakika

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