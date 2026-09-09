Gençlerbirliği altyapısına 18 yaşındaki iki Gambiyalı futbolcu katıldı
Gençlerbirliği Kulübü Futbol Akademisi, Gambiya'daki Esohna Akademi'de yetişen 18 yaşındaki Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta'yı altyapı kadrosuna kattı. Stoper Ebrima ile orta saha oyuncusu Abdoulie'nin kırmızı-siyah formayla başarılı bir kariyer hedeflendiği belirtildi.
Gençlerbirliği Kulübü Futbol Akademisi, Gambiyalı Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta'yı renklerine bağladı.
Başkent ekibinin açıklamasına göre Gambiya'daki Esohna Akademide yetişen 18 yaşındaki Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta, altyapı kadrosuna katıldı.
Ebrima'nın stoper, Abdoulie'nin ise orta saha pozisyonunda oynadığı bilgisi verilen açıklamada, "Her iki oyuncumuza da Gençlerbirliği ailesine hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah formamız altında başarılı bir gelişim ve kariyer diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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