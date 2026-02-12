Gençlerbirliği Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
12.02.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'ya saygı duruşunda bulundu ve çelenk bıraktı.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği; başkan, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği takım halinde Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde 'Gençlerbirliği Spor Kulübü' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koyan Başkan Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkent ekibi daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni yazan Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz, Aziz Atatürk, Milli Mücadelemize karargah, devletimize başkent seçtiğin Ankara'mızı temsil eden Gençlerbirliği olarak huzurundayız. Şüphesiz ki silah arkadaşlarınızla birlikte cesaret ve ferasetle tarihin akışını değiştirmeseydiniz ne Ankara başkent olur ne de Gençlerbirliği bu şehrin liseli çocukları tarafından kurulabilirdi. En büyük gururumuz Cumhuriyetimizle yaşıt olmak. En büyük onurumuz 103 senedir bu şehrin gençlerine umut olmak. Aldığımız her nefeste olduğu gibi sana duyduğumuz şükranı bugün burada kayda geçirmekten son derece mutluyuz. Yaptıkların bize ışık versin. En içten saygılarımızla."

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Anıtkabir, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.