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Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçını tek golle kazandı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçını tek golle kazandı

01.02.2022 21:16
Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçını tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı 1-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı 1-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'nde Kaya Palazzo Golf Resort Belek'in sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın tek golünü Gençlerbirliği adına 71. dakikada İlker Karakaş kaydetti ve kırmızı-siyahlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Gençlerbirliği, Levski Sofya, Spor Toto, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçını tek golle kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçını tek golle kazandı - Son Dakika
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