Gençlerbirliği Antalyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana, oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Çabukluğa dayalı eğlenceli oyunla devam edilen idman, 5'e 2 top kapma, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Haftanın son antrenmanını Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.
Başkent temsilcisinde kart cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Peter Etebo ve Ensar Kemaloğlu maç kadrosunda yer almayacak.
