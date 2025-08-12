Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 17 Ağustos Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular bir günlük iznin ardından 1,5 saat çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra saha içerisinde kurulan parkurda çeşitli pas organizasyonları yaptı.
Haftanın ilk antrenmanı oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?