Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Samsunspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Nijeryalı futbolcu Peter Etebo, bireysel antrenman yaptı.
Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?