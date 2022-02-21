Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Gol çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Gençlerbirliği-Balıkesirspor karşılaşması, 26 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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