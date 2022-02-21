Üye Girişi
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

21.02.2022 20:37
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Gol çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Gençlerbirliği-Balıkesirspor karşılaşması, 26 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı BALIKESİR - Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından BALIKESİR - Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 İstanbulspor: 3 Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 İstanbulspor: 3

Gençlerbirliği, Balıkesirspor, İlhan Cavcav, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardini yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 20:48:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement