Gençlerbirliği Başkanı'ndan İhtar Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Başkanı'ndan İhtar Açıklaması

Osman Sungur, kulübe yönelik ihtar ve borç taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

17.09.2024 17:48
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Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, "Şu an başka bir kulübün başkalığını yapan kişi geçmişte kulübümüze ne için verdiğini bilmediğimiz bir parayı ihtar çekerek talep ediyor." dedi.

Osman Sungur, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri verdikleri sözleri yerine getirmek ve kulübü fabrika ayarlarına döndürmek için çalıştıklarını ifade etti.

İlhan Cavcav'ın başkanlığından sonra herhangi bir çalışma yapılmayan tesisleri ve altyapıyı yeniden dizayn ettiklerini anlatan Sungur, "Sportif başarıya kilitlenen geçmiş yönetimler, sezonu kurtarmak için yanlış karar alıp gelecek ile ilgili hiçbir planlama yapmadan hareket etmiş. Böyle olunca da kulüp aşırı harcamalar yüzünden borçlanmış, altyapı ve tesisler unutulmuş." dedi.

Yönetim olarak borçları ödeyip harcamaları kontrol altına almaya başladıklarını aktaran Osman Sungur, şunları kaydetti:

"Hesaplara konulan blokeleri kaldırıp geçmişten gelen hacizleri yok etmek için kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Yıllarca pilot takım olma misyonunu üstlenen Hacettepe Spor Kulübünün yok olması en büyük sıkıntı. Önceki başkanımızın almış olduğu yanlış karar yüzünden elimizden çıkan ve şu an içinde tesislerimizde problem olan bu konuyu sulh içinde çözmek en büyük arzumdur. Beni ve yönetimimizi üzen, en önemli konulardan bir tanesi de bu kulüpte geçmişte başkanlık yapan, başkanvekilliği yapan, sportif direktörlük yapan, kulüp başkanlığına aday olmuş arkadaşlarımızın kulübümüze icra, ihtar ve temlik vermeleridir. Şu an başka bir kulübün başkalığını yapan kişi geçmişte kulübümüze ne için verdiğini bilmediğimiz bir parayı ihtar çekerek talep ediyor."

Kurdukları takımın bu sezon ligin en değerli 5 ekibinden biri olduğunu anlatan Sungur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu takıma inanıyoruz. Her geçen hafta üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Ben, bu kulübe gönülden sevdalı birisiyim. Maddi imkanlarım ölçüsünde çok ciddi katkılarda bulundum, bulunmaya da devam edeceğim. Doğru yönetim ve doğru kararlar ile iyi sponsorluklar temin ettik. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan, hiç kimseye menfaat ve avantaj sağlamadan bu kulübü geleceğe taşıyacak projeler hazırlayıp maddi ve manevi itibarını geri kazandıracağımıza inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın hoşgörü içerisinde bizlere destek olmalarını arzu ediyorum."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkanı'ndan İhtar Açıklaması - Son Dakika

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