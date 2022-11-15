Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım - Son Dakika
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Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım

15.11.2022 15:07

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'nin Arda Güler'in bonservisindeki payını almak için yaptıkları görüşmeden bahsetti. Akdaş yaptığı açıklamada, "1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz." dedi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler'in bonservis payı için yaptıkları görüşmeyi anlattı.

"2.5 MİLYON EURO İSTİYORMUŞUM GİBİ ALGI YARATILIYOR"

Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor.

"ŞİMDİ BİZ ONDAN HABER BEKLİYORUZ"

Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: ya fenerbahçe yanlış yolda, ya da milli takım. kendi takımında forma şansı bulamayan oyuncuyu milli takıma çağırıyorlar, anlamak zor, arda iyi ise ki iyi, kendi takımında neden oynatılmıyor ? yok henüz yeterli değilse milli takıma neden çağırılıyor ? Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu

Gençlerbirliği, Arda Güler, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım - Son Dakika


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