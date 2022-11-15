Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım

Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler'in bonservis payı için yaptıkları görüşmeyi anlattı.
Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor.
Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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