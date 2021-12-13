Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Kulübün açıklamasına göre, başkent temsilcisi, bu karşılaşma öncesi son çalışmasını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

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