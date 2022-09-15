Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.09.2022 14:41
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1'inci Lig'in 6'ıncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor'a konuk olacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'in 6'ıncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor'a konuk olacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusu ve topla koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunuldu. Taktiğe yönelik çift kale maç ve ardından yapılan açma-germe egzersizleriyle antrenman son buldu.

Yarın Denizli'ye gidecek olan kırmızı-siyahlı ekibin Ankara'daki son antrenmanını Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti. Antrenman bitiminde ise oyuncularla sohbet eden Başkan Talip Çankırı, başarı dileklerinde bulundu.


- Ankara
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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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