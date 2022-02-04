Üye Girişi
Gençlerbirliği, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, derbi hazırlıklarını sürdürdü

04.02.2022 17:05
Gençlerbirliği, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Bir haftalık Antalya kampını tamamlayan kırmızı-siyahlıların, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalıştığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dar alanda pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:10:35. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement