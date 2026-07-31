Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor

Gençlerbirliği Düzce\'de Kamp Yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Düzce'de hazırlık kampına devam ederek antrenmanlar ve hazırlık maçları yapıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü dün hazırlık müsabakasında 1-0 mağlup eden başkent temsilcisi, dar alanda pas, top çalma ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:25
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talebi
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talebi
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:34:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.