Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor
Gençlerbirliği, Düzce'de hazırlık kampına devam ederek antrenmanlar ve hazırlık maçları yapıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü dün hazırlık müsabakasında 1-0 mağlup eden başkent temsilcisi, dar alanda pas, top çalma ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Kaynak: AA
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