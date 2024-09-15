Gençlerbirliği, Erzurumspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Erzurumspor'u 1-0 Yendi

Gençlerbirliği, Erzurumspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, Erzurumspor'u 69. dakikada attığı golle mağlup etti.

15.09.2024 21:21
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada rakipten yarı sahada topu alan Amilton ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Amilton'un şutu kale önünde savunma tarafından uzaklaştırıldı.

44. dakikada sağ kanattan ortasını yapan Nalepa ön direkte topu Metehan'a aktardı. Metahan'ın yüksekten gelen topa yaptığı kafa vuruşunu kaleci Göktuğ çeldi.

53. dakikada Crociata'nın açtığı ortaya iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Erhan kornere çeldi.

69. dakikada savunmanın arkasına aktarılan topa hareketlenen Djitte, kaleci Göktuğ'un kaleden uzaklaştığını görerek ceza yayından şutunu çekti. Kaleci Göktuğ'un üzerinden geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Cem Özbay

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Nalepa (Samed Onur dk. 84), Amilton (Çağrı Fedai dk. 88), Ensar Kemaloğlu (Mete Kaan Demir dk. 59), Mikail Okyar, Metahan Mimaroğlu (Gökhan Altıparmak dk. 59), Djitte (Fıratcan Üzüm dk. 88)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Jimmy Durmaz, Taha Atay, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Teklic dk. 60), Crociata, Azubuike (Sefa Akgün dk. 73), Celal Hanalp (Furkan Özhan dk. 86), Roshi (Salih Sarıkaya dk. 60), Tasev (Koray Kılınç dk. 73), Eren Tozlu

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Gökhan Akkan, Özgür Sert, Cengizhan Bayrak, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu

Gol: Djitte (dk. 69) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği), Eren Tozlu, Crociata, Yakup Kırtay (Erzurumspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Erzurumspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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